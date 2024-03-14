Михаил Дегтярев вновь нагрянул с проверками строек в Город юности

Также глава региона провел несколько встреч с юными комсомольчанами. Сначала он встретился с атлетами, которые занимаются в новом центре игровых видов спорта и единоборств. Но перед этим губернатор посетил центральную детскую библиотеку имени Максима Горького. Учреждение модернизировали в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». Там появились зоны для чтения, удобные диваны и пуфы. Также оборудованы коворкинг-зона и сенсорная комната для психоэмоциональной разгрузки, арт-терапии. Во время посещения Михаил Дегтярев познакомился со студентами губернаторского авиастроительного колледжа, которые играли в квиз «Жизнь в стиле rock». Так как они оказались поклонниками рока, губернатор пригласил их на «Рок над Амуром», который пройдет в Хабаровске 24 августа.