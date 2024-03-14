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Михаил Дегтярев вновь нагрянул с проверками строек в Город юности

Губернатор осмотрел новый детский садик и пришел на встречу с юными спортсменами.
Источник: Правительство Хабаровского края

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился с рабочей поездкой в Амурский район и Комсомольск-на-Амуре. Он лично проинспектировал строительные площадки, где возводят важные социальные объекты. Также глава региона встретился с подрастающим поколением. Но обо всем по порядку.

В ходе своих рабочих поездок в районы губернатор не только лично инспектирует объекты, на строительство которых выделены бюджетные средства, но и старается пообщаться с людьми, получить от них обратную связь и информацию о проблемах. Именно такая тактика позволяет Михаилу Дегтяреву быть глубоко погруженным в районную повестку и знать чаяния людей.

Первым пунктом посещения стало село Ачан. Там губернатор дал старт Национальному культурному центру под названием «Силэмсэ». В честь открытия было устроено торжественное мероприятие, ведь этот объект местные жители ждали очень долго. На его строительство было выделено более 142 миллионов рублей. Теперь у сельчан есть зрительный зал, музей и зал хореографии. Также появились помещения для занятия творчеством.

«Знаю, вы долго ждали реализации этого проекта. В декабре 2021 года во время прямого эфира ко мне обратились жители Ачана и рассказали о том, что здесь нет клуба. По моему поручению была поставлена задача изыскать средства. И по результатам отбора объект вошел в национальный проект “Культура”, инициированный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И сегодня Национальный культурный центр отрывает свои двери. Как отметил глава государства в своем послании Федеральному Собранию, предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем проектов и инициатив», — подчеркнул Михаил Дегтярев, обращаясь к сельчанам и работникам учреждения.

Будучи в Комсомольске-на-Амуре, губернатор проинспектировал строящиеся социальные объекты — это детский сад и интерактивный центр «Эвристика».

Учреждение для малышей возводят во втором Привокзальном районе. Там будет доступно 350 мест. Возводится объект в рамках национального проекта «Демография», который инициировал Президент России Владимир Путин. К сожалению, с садиком возникли проблемы — подрядчик оказался недобросовестным, и с ним расторгли контракт в 2022 году. Разбирательство перешло в суд. Летом 2023 года новый подрядчик зайдет на объект. Сдача учреждения запланирована на декабрь.

"Строительство возобновилось с новой подрядной организацией в 2023-м. Процесс идет. В этом году детский сад закончим. Строительная готовность объекта существенная. Это будет уютный, хороший детсад, — отметил губернатор.

Далее глава региона осмотрел детский технопарк — центр «Эвристика». В будущем там смогут заниматься одновременно 200 ребят. Возводят объект в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Города юности. По словам Михаила Дегтярева, новый центр предназначен для творчества — там ребята смогут развивать свои таланты. Также там можно будет изучать технические устройства, собирать беспилотные летательные аппараты, ракеты, самолеты, суда. Само здание уже возведено, вовсю устраивают фасады и кровлю. Отдельно обустроили площадку, где можно будет испытывать беспилотники. Заниматься там смогут все желающие, даже из других районов региона.

«Уверен, “Эвристика” станет украшением Комсомольска-на-Амуре, и очень много талантов здесь получит путевку в жизнь!» — заявил глава региона.

Также глава региона провел несколько встреч с юными комсомольчанами. Сначала он встретился с атлетами, которые занимаются в новом центре игровых видов спорта и единоборств. Но перед этим губернатор посетил центральную детскую библиотеку имени Максима Горького. Учреждение модернизировали в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». Там появились зоны для чтения, удобные диваны и пуфы. Также оборудованы коворкинг-зона и сенсорная комната для психоэмоциональной разгрузки, арт-терапии. Во время посещения Михаил Дегтярев познакомился со студентами губернаторского авиастроительного колледжа, которые играли в квиз «Жизнь в стиле rock». Так как они оказались поклонниками рока, губернатор пригласил их на «Рок над Амуром», который пройдет в Хабаровске 24 августа.

Но вернемся к спортсменам. В центре, где они занимаются, числится более 450 человек, увлеченных разными направлениями — спортивная борьба, киокусинкай, дзюдо, бокс, сноуборд, горнолыжный спорт. С ребятами занимаются 14 тренеров. Михаил Дегтярев ознакомился с их тренировочным процессом и оценил мастерство в ходе показательных выступлений.

«Этот дворец спорта построен по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, как и Центр сложнокоординационных видов спорта, как и многие другие объекты в Комсомольске-на-Амуре. Все делается для вас! Мы желаем вам успеха, здоровья, чтобы каждый из вас себя реализовал!» — обратился к спортсменам и их тренерам Михаил Дегтярев.

В ответ спортсмены попросили главу региона присвоить спортивным центрам города имена. Губернатор поручил провести голосование мэру города Александру Жорнику.