Михаил Дегтярев вновь нагрянул с проверками строек в Город юности

Накануне губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отправился с рабочей поездкой в Амурский район и Комсомольск-на-Амуре. Он лично проинспектировал строительные площадки, где возводят важные социальные объекты. Также глава региона встретился с подрастающим поколением. Но обо всем по порядку.
В ходе своих рабочих поездок в районы губернатор не только лично инспектирует объекты, на строительство которых выделены бюджетные средства, но и старается пообщаться с людьми, получить от них обратную связь и информацию о проблемах. Именно такая тактика позволяет Михаилу Дегтяреву быть глубоко погруженным в районную повестку и знать чаяния людей.
«Знаю, вы долго ждали реализации этого проекта. В декабре 2021 года во время прямого эфира ко мне обратились жители Ачана и рассказали о том, что здесь нет клуба. По моему поручению была поставлена задача изыскать средства. И по результатам отбора объект вошел в национальный проект “Культура”, инициированный нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И сегодня Национальный культурный центр отрывает свои двери. Как отметил глава государства в своем послании Федеральному Собранию, предложения граждан, их устремления и надежды стали основой, стержнем проектов и инициатив», — подчеркнул Михаил Дегтярев, обращаясь к сельчанам и работникам учреждения.
Будучи в Комсомольске-на-Амуре, губернатор проинспектировал строящиеся социальные объекты — это детский сад и интерактивный центр «Эвристика».
Учреждение для малышей возводят во втором Привокзальном районе. Там будет доступно 350 мест. Возводится объект в рамках национального проекта «Демография», который инициировал Президент России Владимир Путин. К сожалению, с садиком возникли проблемы — подрядчик оказался недобросовестным, и с ним расторгли контракт в 2022 году. Разбирательство перешло в суд. Летом 2023 года новый подрядчик зайдет на объект. Сдача учреждения запланирована на декабрь.
"Строительство возобновилось с новой подрядной организацией в 2023-м. Процесс идет. В этом году детский сад закончим. Строительная готовность объекта существенная. Это будет уютный, хороший детсад, — отметил губернатор.
«Уверен, “Эвристика” станет украшением Комсомольска-на-Амуре, и очень много талантов здесь получит путевку в жизнь!» — заявил глава региона.
Также глава региона провел несколько встреч с юными комсомольчанами. Сначала он встретился с атлетами, которые занимаются в новом центре игровых видов спорта и единоборств. Но перед этим губернатор посетил центральную детскую библиотеку имени Максима Горького. Учреждение модернизировали в 2023 году в рамках национального проекта «Культура». Там появились зоны для чтения, удобные диваны и пуфы. Также оборудованы коворкинг-зона и сенсорная комната для психоэмоциональной разгрузки, арт-терапии. Во время посещения Михаил Дегтярев познакомился со студентами губернаторского авиастроительного колледжа, которые играли в квиз «Жизнь в стиле rock». Так как они оказались поклонниками рока, губернатор пригласил их на «Рок над Амуром», который пройдет в Хабаровске 24 августа.
«Этот дворец спорта построен по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, как и Центр сложнокоординационных видов спорта, как и многие другие объекты в Комсомольске-на-Амуре. Все делается для вас! Мы желаем вам успеха, здоровья, чтобы каждый из вас себя реализовал!» — обратился к спортсменам и их тренерам Михаил Дегтярев.
В ответ спортсмены попросили главу региона присвоить спортивным центрам города имена. Губернатор поручил провести голосование мэру города Александру Жорнику.