Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Чирчик временно остался без хокима. Даврон Хидоятов переходит на другую работу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Даврон Хидоятов, занимавший должность хокима Чирчика, приступит к работе на новой должности. Пока неизвестно, кто станет новым чирчикским хокимом, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Чирчикский хокимият объявил о том, что глава администрации города Даврон Хидоятов покидает пост в связи с переходом на другую работу.

Хоким Ташобласти Зоир Мирзаев пожелал ему успехов на новой работе и вручил почетную грамоту от имени администрации.

Информации о том, кто заменит Даврона Хидоятова, пока не поступало.

Напомним, что хокимом Чирчика Даврон Хидоятов был назначен в ноябре 2021 года. До этого назначения с января 2021 года он работал хокимом Ташкентской области. Ранее в 2014—2020 годах занимал должности председателя Государственного комитета по приватизации и развитию конкуренции, хокима Чиланзарского района, первого заместителя хокима Ташкента Артыкходжаева.