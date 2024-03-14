Чирчик временно остался без хокима. Даврон Хидоятов переходит на другую работу

Чирчикский хокимият объявил о том, что глава администрации города Даврон Хидоятов покидает пост в связи с переходом на другую работу.
Хоким Ташобласти Зоир Мирзаев пожелал ему успехов на новой работе и вручил почетную грамоту от имени администрации.
Информации о том, кто заменит Даврона Хидоятова, пока не поступало.
Напомним, что хокимом Чирчика Даврон Хидоятов был назначен в ноябре 2021 года. До этого назначения с января 2021 года он работал хокимом Ташкентской области. Ранее в 2014—2020 годах занимал должности председателя Государственного комитета по приватизации и развитию конкуренции, хокима Чиланзарского района, первого заместителя хокима Ташкента Артыкходжаева.