Чирчик временно остался без хокима. Даврон Хидоятов переходит на другую работу

Напомним, что хокимом Чирчика Даврон Хидоятов был назначен в ноябре 2021 года. До этого назначения с января 2021 года он работал хокимом Ташкентской области. Ранее в 2014—2020 годах занимал должности председателя Государственного комитета по приватизации и развитию конкуренции, хокима Чиланзарского района, первого заместителя хокима Ташкента Артыкходжаева.