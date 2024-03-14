В Красноярском крае назначили нового министра строительства

Господин Кулеш в своем Telegram-канале сослался на официальную информацию.



Правительство края сообщило, что новому министру поручено довести до конца работу по восстановлению прав обманутых дольщиков, подготовить программу по переселению из аварийного жилья и разработать программу по модернизации комплекса, «которая бы могла качественно изменить состояние дел в коммунальном хозяйстве края».



Ранее министерство возглавлял Михаил Рабушко в статусе исполняющего обязанности. 16 февраля 2024 года он был отправлен в отставку по собственному желанию.



Михаил Заскалько до последнего времени возглавлял КГКУ «Управление капитального строительства Красноярского края».



Валерий Лавский.