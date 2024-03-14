Андрей Базилевский: Мы должны создать для детей такие условия, которые будут вдохновлять и мотивировать к учебе.
Сенатор Российской Федерации Андрей Базилевский осмотрел школу в селе Матвеевка. Сегодня там обучаются 160 детей, но здание школы не отвечает требованиям современной системы образования: отсутствуют полноценные помещения пищеблока, спортивного и актового залов, имеется нехватка учебных помещений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия».
«С районной администрацией обсудили механизмы решения по модернизации школы. Администрации необходимо будет разработать проектную документацию, со своей стороны подумаем, как включить школу в программу капитального ремонта», — рассказал Андрей Базилевский.
«Образование — одно из приоритетных направлений работы в деятельности государственной власти, потому что система образования дает ребенку не только необходимый фундамент знаний, но и ориентир в жизни. Мы должны создать для детей такие условия, которые будут вдохновлять и мотивировать к учебе», — подчеркнул сенатор.
В список образовательных учреждений, прошедших отбор, попали школы Хабаровска, Амурского, Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Бикинского, Вяземского, Ванинского, Николаевского, Нанайского, Охотского, Советско-Гаванского, Солнечного районов, а также района имени Лазо.