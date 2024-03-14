Андрей Базилевский: Мы должны создать для детей такие условия, которые будут вдохновлять и мотивировать к учебе.

Сенатор Российской Федерации Андрей Базилевский осмотрел школу в селе Матвеевка. Сегодня там обучаются 160 детей, но здание школы не отвечает требованиям современной системы образования: отсутствуют полноценные помещения пищеблока, спортивного и актового залов, имеется нехватка учебных помещений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на региональный исполнительный комитет партии « Единая Россия ».

В рамках народной программы «Единой России» в Хабаровском крае запланирован капитальный ремонт 35 школ в период с 2024 по 2026 год. В школах отремонтируют фундаменты, цоколь и отмостки, кровли, потолки, междуэтажные перекрытия и полы, а также входные группы, лестницы и внутренние помещения. Кроме этого, комплекс мероприятий включает в себя оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. Всё это позволит создать в учреждениях комфортную и современную образовательную среду.