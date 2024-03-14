В Казахстане изменили правила выдачи иностранцам РВП

Для получения государственной услуги РВП (разрешение на временное проживание) нужно обратиться по месту регистрации в территориальные органы полиции либо через государственную корпорацию, либо через портал с заявлением-анкетой о выдаче иностранцу или лицу без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан с приложением документов в зависимости от цели пребывания.