Минниханов призвал жителей Татарстана прийти на выборы президента России

По его словам, результат выборов россиян будет иметь «исторический характер, определит вектор развития внешней и внутренней политики государства на долгие годы вперед».



По словам господина Минниханова, Татарстан является одним из лидеров в РФ по главным макроэкономическим показателям и по качеству жизни. Кроме того, в республике всегда был высокий уровень межнационального и межконфессионального согласия и единения общества.



«В условиях специальной военной операции выборы главы государства станут проявлением консолидации граждан. Мы изберем не только президента страны, но и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России», — говорится в сообщении.



Напомним, выборы президента России будут проходить во всех регионах РФ, включая Татарстан, с 15 по 17 марта. В республике будут работать свыше 2,7 тыс. избирательных участков.



«Ъ-Казань».