Новый министр окружающей среды Молдовы принес присягу

Инвеститура прошла в присутствии президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана.
О кадровых изменениях в составе правительства Дорин Речан объявил днем ранее, отметив, что портфель Министерства окружающей среды будет передан депутату парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Серджиу Лазаренко. «В ближайшее время крайне важно, чтобы важные экологические проекты набрали ускоренный темп», — подчеркнул премьер.
Серджиу Лазаренку 39 лет, он окончил теоретический лицей имени Константина Стере, политическую школу Ассоциации за демократию и участие ADEPT, лиценциат экономики Академии экономических знаний Молдовы. С 2008 по 2019 год работал в частном секторе. В 2020 году занял должность заместителя примара коммуны Ставчены. В 2021 году был избран депутатом парламента по спискам партии PAS.
Серджиу Лазаренку сменил на посту Родику Иорданов, которая заняла министерское кресло в ноябре 2022 года.