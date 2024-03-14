Новый министр окружающей среды Молдовы принес присягу

Серджиу Лазаренку 39 лет, он окончил теоретический лицей имени Константина Стере, политическую школу Ассоциации за демократию и участие ADEPT, лиценциат экономики Академии экономических знаний Молдовы. С 2008 по 2019 год работал в частном секторе. В 2020 году занял должность заместителя примара коммуны Ставчены. В 2021 году был избран депутатом парламента по спискам партии PAS.