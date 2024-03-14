В Ферганской области произошли новые назначения

О смене руководства в ведомствах Ферганской области и назначении нового замхокима объявила пресс-служба администрации региона.
Шерзод Рагимов назначен заместителем хокима Ферганской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе. До этого назначения он работал членом комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам законодательной палаты Олий Мажлиса.
Бобур Примкулов стал главой управления здравоохранения Ферганской области. До этого он работал директором Ферганского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и медицинской радиологии.
Махсудали Сайдуллаев назначен на должность руководителя главного управления занятости и сокращения бедности Ферганской области. До назначения он работал первым заместителем руководителя секретариата хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и борьбы с бедностью.