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В Ферганской области произошли новые назначения

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ферганской области произведены новые назначения. Так, назначен новый заместитель хокима региона, а два ведомства получили новых руководителей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

О смене руководства в ведомствах Ферганской области и назначении нового замхокима объявила пресс-служба администрации региона.

Шерзод Рагимов назначен заместителем хокима Ферганской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе. До этого назначения он работал членом комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам законодательной палаты Олий Мажлиса.

Бобур Примкулов стал главой управления здравоохранения Ферганской области. До этого он работал директором Ферганского областного филиала Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и медицинской радиологии.

Махсудали Сайдуллаев назначен на должность руководителя главного управления занятости и сокращения бедности Ферганской области. До назначения он работал первым заместителем руководителя секретариата хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и борьбы с бедностью.