В Ферганской области произошли новые назначения

Шерзод Рагимов назначен заместителем хокима Ферганской области по молодежной политике, социальному развитию и духовно-просветительской работе. До этого назначения он работал членом комитета по аграрным и водохозяйственным вопросам законодательной палаты Олий Мажлиса.