Систему регистрации автомобилей в Казахстане обновят

В рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства, Минцифры и НАО «Правительство для граждан», где стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.
На сегодняшний день установлено четыре основные схемы, которые используют мошенники.
«Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить. Необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача — принятие превентивных мер».
По словам вице-министра цифровизации Аскара Жанбакина, проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей.
Обновление системы полностью исключает ввод в «ручную» данных об авто работниками ЦОН.
Также отмечено, что с августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге.
Стороны договорились о дальнейшей совместной работе в данном направлении для выработки актуальных механизмов противодействия подобным нарушениям.