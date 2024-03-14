Систему регистрации автомобилей в Казахстане обновят

В рамках превентивной работы по инициативе АФМ состоялась рабочая встреча представителей Агентства, Минцифры и НАО «Правительство для граждан», где стороны обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.