Программой работы запланированы переговоры с руководством страны, Министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, руководителями других министерств и государственных органов, а также посещение ряда производственных объектов, предприятий и встречи с деловыми кругами.
Алейник 15−16 марта будет находиться с официальным визитом в Монголии
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный визит белорусской делегации во главе с Министром иностранных дел Сергеем Алейником в Монголию пройдет 15—16 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.