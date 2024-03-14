АФМ проверит все СпецЦОНы Казахстана

По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта и оплаты сборов. Об этом стало известно во время рабочей встречи представителей АФМ, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Правительство для граждан», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.
На совещании обсудили меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов. Отмечено, что на сегодняшний день установлено четыре основных схемы, которые использовались мошенниками. Заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов отметил, что такие встречи проводятся для того, чтобы выработать совместные механизмы противодействия подобным нарушениям в будущем.
«Так как только мерами уголовной ответственности проблему не решить. Необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача — принятие превентивных мер», — сказал Кайрат Бижанов.
Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жанбакин сообщил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод «вручную» данных об авто работниками СпецЦОНов.
С августа 2023 года АФМ уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тыс. транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге. Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками СпецЦОНов путем «ручного» внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.