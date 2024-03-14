АФМ проверит все СпецЦОНы Казахстана

По поручению председателя Агентства по финансовому мониторингу Дмитрия Малахова во всех СпецЦОНах страны начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта и оплаты сборов. Об этом стало известно во время рабочей встречи представителей АФМ, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и НАО «Правительство для граждан», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.