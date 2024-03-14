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Алиев заявил, что Азербайджан сейчас ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее

БАКУ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Баку сейчас ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо.
Источник: Reuters

«Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо ранее», — сказал азербайджанский лидер, выступая на открытии XI Глобального бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира».

Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов продолжать переговоры о мире с Арменией, потому что, по его словам, настало время положить конец нестабильности в регионе.

Глобальный бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, проводится с 2013 года. Одним из инициаторов создания такой международной дискуссионной площадки был Мадридский клуб, объединяющий более 80 экс-президентов и бывших премьеров из 56 стран. Первый форум имел статус южнокавказского, однако впоследствии, учитывая масштабность обсуждаемых на нем вопросов, носивших не только региональный характер, было принято решение назвать его глобальным. В XI форуме участвуют более 400 представителей из 68 стран.