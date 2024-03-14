У Президента Казахстана на попечении находятся три чистокровных тазы

В настоящее время у Президента Касым-Жомарта Токаева на попечении находятся три чистокровных тазы.
Это рыжий самец Наурыз, которого в прошлом году Главе государства подарила разводчик Анна Захарова. Возраст питомца 1 год и 4 месяца.
Также есть самец рыже-белого окраса по кличке Ронни, которому 4 года, и 5-летняя белая самка Нэнси.
Собаки содержатся в надлежащих условиях на огражденной территории с теплыми вольерами. С тазы на постоянной основе занимается сертифицированный кинолог, который тренирует их и обучает охоте и играм.
В свободное время Касым-Жомарт Токаев совершает прогулки с ними.