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У Президента Казахстана на попечении находятся три чистокровных тазы

Пресс-служба Акорды поделилась фото тазы, которого подарили Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву на Наурыз. Об этом передает агентство Kazinform.
Источник: Пресс-служба Акорды

В настоящее время у Президента Касым-Жомарта Токаева на попечении находятся три чистокровных тазы.

Это рыжий самец Наурыз, которого в прошлом году Главе государства подарила разводчик Анна Захарова. Возраст питомца 1 год и 4 месяца.

Также есть самец рыже-белого окраса по кличке Ронни, которому 4 года, и 5-летняя белая самка Нэнси.

Собаки содержатся в надлежащих условиях на огражденной территории с теплыми вольерами. С тазы на постоянной основе занимается сертифицированный кинолог, который тренирует их и обучает охоте и играм.

В свободное время Касым-Жомарт Токаев совершает прогулки с ними.