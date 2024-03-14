Полномочия гослесохраны скорректированы в Беларуси

Согласно положению должностные лица гослесохраны наделяются полномочиями, указанными в статье 100 Лесного кодекса. В числе таких полномочий — охрана и защита лесов, проведение полевых мероприятий для оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства в области охраны и использования диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений на территории лесного фонда, его защиты и воспроизводства. У гослесохраны есть право останавливать транспортные средства в ходе мероприятий по охране и защите лесов, задерживать лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, для передачи органам, уполномоченным осуществлять уголовное преследование или вести административный процесс в соответствии с их компетенцией.