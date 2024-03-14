Полномочия гослесохраны скорректированы в Беларуси

Указ направлен на совершенствование государственной политики в области учета, контроля и рационального использования древесных ресурсов. Правовым актом корректируются указы от 7 мая 2007 года № 214 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельности в сфере лесного хозяйства» и от 18 февраля 2021 года № 50 «О совершенствовании деятельности по учету древесины». Изменениями в указ № 214 предусмотрено, в частности, изложение в новой редакции положения о государственной лесной охране Беларуси.
Согласно положению должностные лица гослесохраны наделяются полномочиями, указанными в статье 100 Лесного кодекса. В числе таких полномочий — охрана и защита лесов, проведение полевых мероприятий для оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства в области охраны и использования диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений на территории лесного фонда, его защиты и воспроизводства. У гослесохраны есть право останавливать транспортные средства в ходе мероприятий по охране и защите лесов, задерживать лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, для передачи органам, уполномоченным осуществлять уголовное преследование или вести административный процесс в соответствии с их компетенцией.
Кроме того, среди полномочий гослесохраны — обследование участков земель лесного фонда на предмет соблюдения условий, указанных в документах, на основании которых возникает право природопользования, проведения лесохозяйственных мероприятий; вынесение госорганам, ИП, юрлицам, их работникам и другим гражданам обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды. Также гослесохрана может вносить предложения о приостановлении, прекращении права лесопользования, использовать носимые видеорегистраторы.
Положением установлено, что законные требования должностных лиц государственной лесной охраны по соблюдению законодательства об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, об охране окружающей среды являются обязательными для всех юр- и физлиц, в том числе ИП.
Кроме того, указ № 214 дополнен перечнем предметов форменной одежды должностных лиц, на которых возлагаются функции гослесохраны.
Основные положения указа № 83 вступают в силу после его официального опубликования.