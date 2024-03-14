Запрет вейпов: сенат вернул проект закона в мажилис

Сенат вернул в мажилис проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Одна из норм документа запрещает ввоз, производство, продажу и распространение вейпов в Казахстане, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Сенаторы предложили внести в законопроект несколько изменений. В их числе исключение из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них. Это необходимо в связи с введением уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Еще одна поправка касается
введения запрета на рекламу товаров, работ или услуг с использованием элементов товарного знака и названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.
Напомним, в январе 2024 года депутаты мажилиса приняли проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». Одна из норм документа предусматривает полный запрет вейпов в Казахстане. «Предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов)», — сказала депутат Гульдара Нурумова на пленарном заседании мажилиса.
Как уточнялось, за оборот вейпов планируется ввести уголовную ответственность: максимальное наказание за продажу — арест до 50 суток, за ввоз и распространение — лишение свободы до 2 лет, за те же деяния, совершенные преступной группой, или в особо крупном размере, или неоднократно, — до 5 лет лишения свободы.