Запрет вейпов: сенат вернул проект закона в мажилис

Сенаторы предложили внести в законопроект несколько изменений. В их числе исключение из Кодекса об административных правонарушениях норм, регламентирующих ответственность за продажу, использование, спонсорство электронных систем потребления и жидкостей для них. Это необходимо в связи с введением уголовной ответственности за оборот некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Еще одна поправка касается

введения запрета на рекламу товаров, работ или услуг с использованием элементов товарного знака и названия некурительных табачных изделий и вейпов, а также на проведение различных мероприятий, в том числе розыгрышей призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса и интереса к некурительным табачным изделиям и вейпам.