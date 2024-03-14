В Сакском районе Крыма участникам СВО выдадут 676 участков

Отмечается, что всего для бесплатной выдачи земли подготовлено 676 участков.
«В Крыму сформирован новый земельный массив для выдачи бесплатно в собственность участков участникам СВО. Массив расположен в Штормовском сельском поселении Сакского района, вблизи села Приветное и состоит из 676 участков», — говорится в сообщении министерства.
По информации минимущества, сведения о земельных участках уже внесены в Единый государственный реестр недвижимости и им присвоены кадастровые номера.
Лариса Кулинич напомнила, что предоставление участков происходит автоматически, исходя из времени постановки в очередь заявителей.
«В ближайшее время заявители, которые ожидают согласно очередности в программе, будут уведомлены о назначении земельного участка», — отметила министр.
В начале марта были внесены поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков, согласно которым участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики.
Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.