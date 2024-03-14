Лукашенко встретится с Синодом БПЦ

В соответствии с Государственной инвестиционной программой оказывается помощь по проведению реставрационных работ памятников истории и культуры — Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (историко-культурная ценность XII века), Жировичского Свято-Успенского монастырского комплекса.