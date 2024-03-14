Лукашенко встретится с Синодом БПЦ

Синод (в переводе с греческого «собрание», «собор») — высший орган управления Белорусской православной церковью, возглавляемый Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Синоду в пределах БПЦ принадлежит высшая церковная законодательная, судебная и исполнительная власть.
Белорусская православная церковь насчитывает 1737 религиозных общин. Зарегистрировано 36 монастырей, 1 миссия, 15 братств и 9 сестричеств, 6 духовных учебных заведений. В распоряжении верующих 1878 храмов, еще 147 строятся.
В соответствии с Государственной инвестиционной программой оказывается помощь по проведению реставрационных работ памятников истории и культуры — Спасо-Преображенской церкви в Полоцке (историко-культурная ценность XII века), Жировичского Свято-Успенского монастырского комплекса.