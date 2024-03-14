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Токаев принял главу фонда «Самрук-Қазына» Жакупова

Астана. 14 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт принял председателя правления АО «Самрук-Қазына» Нурлана Жакупова, сообщает пресс-служба Акорды.
Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО “Самрук-Қазына” Нурлана Жакупова», — говорится в сообщении в четверг.

Жакупов:

— отчитался об итогах работы Фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период;

— проинформировал о приоритетных направлениях деятельности холдинга: в их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями Фонда, и IPO и SPO компаний «Самрук-Қазына».

«Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда», — добавили в Акорде.