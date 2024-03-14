Токаев принял главу фонда «Самрук-Қазына» Жакупова

«Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО “Самрук-Қазына” Нурлана Жакупова», — говорится в сообщении в четверг.
Жакупов:
— отчитался об итогах работы Фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период;
— проинформировал о приоритетных направлениях деятельности холдинга: в их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями Фонда, и IPO и SPO компаний «Самрук-Қазына».
«Глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда», — добавили в Акорде.