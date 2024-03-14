Мэр Вадим Кстенин выступил с обращением к воронежцам перед выборами Президента России

Мэр Воронежа Вадим Кстенин накануне выборов Президента РФ, которые пройдут с 15 по 17 марта, обратился к горожанам. Сообщение он опубликовал в своем телеграм-канале.
Глава столицы Черноземья рассказал, что у его семьи есть многолетняя традиция, связанная с голосованием.
— Мы обязательно участвуем в выборах всех уровней, стараемся прийти на участок вместе. Так сделаем и завтра, когда начнется период голосования, которое определит нашу жизнь на ближайшие шесть лет — выборы Президента Российской Федерации.
Он напомнил, что в голосовании воронежцы могут принять участие в удобном формате. Это и законное право, и долг каждого гражданина. И подчеркнул, что это важный момент, о котором все понимают.
— Каждый поданный голос — это вклад в развитие нашего города, повышение качества жизни воронежцев, готовность реализовать открывающиеся возможности. Это возможность избрать лидера, который будет отстаивать интересы россиян, укреплять традиционные ценности и создавать необходимые условия для развития страны, — сказал мэр.
И добавил, что в Воронеже созданы все необходимые условия, чтобы избиратели могли без помех воспользоваться своим конституционным правом. В течение трех дней будут работать более 460 избирательных участков. Главное условие их отбора — доступность и надежность функционирования.
Также каждый избиратель может выбрать для себя удобную форму голосования, в том числе дистанционно с использованием современных технологий.
Ранее Вадим Кстенин провел заседание антитеррористической комиссии, на котором обсудили подготовку к проведению голосования. Он призвал ответственных лиц приложить все усилия, чтобы люди были уверены: выборы пройдут в максимально безопасных условиях.
Накануне сотрудники ведомств совместно с кинологами обследуют все избирательные участки, проверят и территорию возле них. Затем там будет круглосуточно дежурить полиция. Кроме того, подключат целый комплекс инженерно-технических средств охраны, который обеспечит бесперебойную работу средств видеонаблюдения и видеофиксации, оборудование датчиками охранно-пожарной сигнализации, системами оперативного реагирования на нештатные ситуации, использование металлодетекторов — как стационарных, так и ручных, и ряд других мер.