Мэр Вадим Кстенин выступил с обращением к воронежцам перед выборами Президента России

Накануне сотрудники ведомств совместно с кинологами обследуют все избирательные участки, проверят и территорию возле них. Затем там будет круглосуточно дежурить полиция. Кроме того, подключат целый комплекс инженерно-технических средств охраны, который обеспечит бесперебойную работу средств видеонаблюдения и видеофиксации, оборудование датчиками охранно-пожарной сигнализации, системами оперативного реагирования на нештатные ситуации, использование металлодетекторов — как стационарных, так и ручных, и ряд других мер.