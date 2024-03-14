Пришедшим на избирательные участки нижегородцам обещают ценные призы

Также среди призов ноутбук, телевизор и планшетный компьютер.



Официально проведение викторины не является частью президентской выборной кампании. Викторина проходит в рамках голосования за объекты, которые будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды. Специально для этого региональные власти набрали несколько тысяч волонтеров.



Голосование за объекты ФКГС проходит в те же даты, что и президентские выборы. В объявлениях о проведении викторины говорится, что для участия в ней необходимо прийти на избирательный участок. Рядом с ним должен находиться волонтер, который поможет справиться с викториной и голосованием за объекты благоустройства.



Андрей Репин.