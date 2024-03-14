Европу накрыла новая бедность

По данным Росстата по итогам первого полугодия прошлого года, долги за коммунальные услуги в России составили 900 миллиардов рублей. Интересно то, что долги населения перед управляющими компаниями снизились, а долги УК перед ресурсоснабжающими предприятиями выросли аж на 15 процентов. То есть россияне достаточно исправно платят по счетам, но деньги зависают в организациях-прокладках, увеличивая долговую массу. Оговоримся, что речь идет о полном комплексе услуг, включающем газо-, электроснабжение, ГВС и ХВС, водоотведение, канализацию и вывоз мусора. Как пишут профильные аналитики, это, в том числе, вызвано снижением реального уровня доходов граждан, но, если вам вдруг захочется вновь себя пожалеть, вспомните, что против России введено невообразимое количество разнообразных санкций. При этом к совести неплательщиков долго взывают, а не вырубают сразу свет, воду и канализацию только за то, что у тебя на счете деньги закончились. И уж тем более никому из россиян не снились платежки за электричество в размере четырехсот тысяч рублей.