Проголосовавшим на выборах волгоградцам пообещали бесплатные аттракционы

Волгоградцам и волжанам, которые придут на избирательные участки с 15 по 17 марта и отдадут свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, подарят сертификаты на посещение аттракционов в ЦПКиО.