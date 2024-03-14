Проголосовавшим на выборах волгоградцам пообещали бесплатные аттракционы

Но не всем, а только семейным, уточняют в парке.
«Традиция создавать позитивную атмосферу в ходе проведения выборов заложена еще в советские времена. На избирательных участках выступают артисты, голосующим вручают сувениры. А ЦПКиО решила подарить сертификаты — билеты на каждого из своих детей при желании получит каждая семья», — поясняет генеральный директор ООО «Парк» Андрей Еркин.
Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00. В это же время жители девяти городов региона будут выбирать территории для благоустройства.