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Проголосовавшим на выборах волгоградцам пообещали бесплатные аттракционы

Волгоградцам и волжанам, которые придут на избирательные участки с 15 по 17 марта и отдадут свой голос за одного из кандидатов в президенты РФ, подарят сертификаты на посещение аттракционов в ЦПКиО.

Но не всем, а только семейным, уточняют в парке.

«Традиция создавать позитивную атмосферу в ходе проведения выборов заложена еще в советские времена. На избирательных участках выступают артисты, голосующим вручают сувениры. А ЦПКиО решила подарить сертификаты — билеты на каждого из своих детей при желании получит каждая семья», — поясняет генеральный директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Голосование пройдет 15, 16 и 17 марта с 8.00 до 20.00. В это же время жители девяти городов региона будут выбирать территории для благоустройства.