Памфилова назвала точное число отпечатанных бюллетеней для голосования

«8 февраля мы утвердили текст избирательного бюллетеня. <…> Изготовлено всего <…> 113 млн 574 тыс. 550 избирательных бюллетеней. <…> Каждый избирательный бюллетень защищается специальным знаком», — сказала Памфилова.
Марку для защиты документов изготовила фабрика «Гознак», она состоит из сложных узоров, неповторяющихся элементов орнамента и микротекста.
Подделать документ невозможно, заверила Памфилова.
10 марта Минцифры сообщило, что более 3 млн россиян будут голосовать не по месту регистрации. Чтобы выбрать удобный для голосования участок, необходимо было подать заявление на «Госуслугах» до 23:59 мск 11 марта. Кроме того, в некоторых регионах жители смогут выбрать президента на портале дистанционнного электронного голосования.
Выборы президента России состоятся