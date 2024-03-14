Памфилова назвала точное число отпечатанных бюллетеней для голосования

10 марта Минцифры сообщило, что более 3 млн россиян будут голосовать не по месту регистрации. Чтобы выбрать удобный для голосования участок, необходимо было подать заявление на «Госуслугах» до 23:59 мск 11 марта. Кроме того, в некоторых регионах жители смогут выбрать президента на портале дистанционнного электронного голосования.