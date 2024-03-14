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Памфилова: с начала избирательной кампании на сайт ЦИК совершено 12 млн атак

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что с начала избирательной кампании 2024 года на сайт ЦИК обрушилось 12 миллионов хакерских атак.
Источник: РИА "Новости"

«С начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было обращено более 12 млн хакерских атак», — отметила руководитель Центризбиркома.

Ранее Элла Памфилова заявила, что ресурсы ЦИК всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак еще не было.

Накануне Владимир Путин обратился к гражданам России и призвал прийти на выборы и отдать голос за своего избирателя. 14 марта запись обращения Путина опубликовал официальный сайт Кремля.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что наблюдать за выборами президента в Россию приедут делегации из 36 стран, а также представители пяти международных организаций.