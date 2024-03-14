Памфилова: с начала избирательной кампании на сайт ЦИК совершено 12 млн атак

«С начала президентской кампании на сайт ЦИК РФ было обращено более 12 млн хакерских атак», — отметила руководитель Центризбиркома.
Ранее Элла Памфилова заявила, что ресурсы ЦИК всегда подвергалась хакерским атакам во время выборов, но таких беспрецедентных атак еще не было.
Накануне Владимир Путин обратился к гражданам России и призвал прийти на выборы и отдать голос за своего избирателя. 14 марта запись обращения Путина опубликовал официальный сайт Кремля.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что наблюдать за выборами президента в Россию приедут делегации из 36 стран, а также представители пяти международных организаций.