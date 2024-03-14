Захарова ответила на слова премьера Латвии о железном занавесе

Латвия вместе с Польшей, Эстонией и Литвой с осени 2022 года запретила въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Срок действия этих ограничений продлевали дважды, на данный момент они действуют до 4 марта 2025 года.