Лукашенко назвал точки соприкосновения государства и православной церкви

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о существовании множества точек соприкосновения государства и православной церкви, пишет БелТА.
Такое мнение глава Беларуси высказал 14 марта на встрече с Синодом Белорусской православной церкви. Также Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси заложены прочные основы взаимодействия Белорусской православной церкви с властями и государством в целом.
— Иначе и быть не могло, — уверен он.
Также Лукашенко напомнил о неразрывной связи истории православия на землях Беларуси с историей становления белорусской государственности. Кроме того, он обратил внимание на то, что «на стыке цивилизаций, не раз разворачивалась арена военных действий». И заметил, что в подобных условиях было крайне сложно сформироваться и заявить о себе отдельному народу, не говоря о создании государства.
— У белорусов это получилось, — подчеркнул он.
Заметив, что во многом это произошло именно благодаря духовному стержню предков.
— Поэтому у государства и православной церкви много точек соприкосновения, — резюмировал белорусский президент.