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Лукашенко назвал точки соприкосновения государства и православной церкви

Лукашенко заявил о духовном стержне белорусов.
Источник: Телеграм-канал «Пул Первого»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о существовании множества точек соприкосновения государства и православной церкви, пишет БелТА.

Такое мнение глава Беларуси высказал 14 марта на встрече с Синодом Белорусской православной церкви. Также Лукашенко обратил внимание на то, что в Беларуси заложены прочные основы взаимодействия Белорусской православной церкви с властями и государством в целом.

— Иначе и быть не могло, — уверен он.

Также Лукашенко напомнил о неразрывной связи истории православия на землях Беларуси с историей становления белорусской государственности. Кроме того, он обратил внимание на то, что «на стыке цивилизаций, не раз разворачивалась арена военных действий». И заметил, что в подобных условиях было крайне сложно сформироваться и заявить о себе отдельному народу, не говоря о создании государства.

— У белорусов это получилось, — подчеркнул он.

Заметив, что во многом это произошло именно благодаря духовному стержню предков.

— Поэтому у государства и православной церкви много точек соприкосновения, — резюмировал белорусский президент.

Лукашенко Александр
религии