Лукашенко назвал точки соприкосновения государства и православной церкви

Также Лукашенко напомнил о неразрывной связи истории православия на землях Беларуси с историей становления белорусской государственности. Кроме того, он обратил внимание на то, что «на стыке цивилизаций, не раз разворачивалась арена военных действий». И заметил, что в подобных условиях было крайне сложно сформироваться и заявить о себе отдельному народу, не говоря о создании государства.