Квартиры, льготы, развлечения: что могут получить омичи в дни выборов президента

Купоны для участия в розыгрыше будут выдаваться на избирательных участках на всей территории региона, но розыгрыш квартир, машин и миллионов будет доступен только для жителей областного центра. В районах области можно будет выиграть только лоты номиналом 100 тысяч рублей.