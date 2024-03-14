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Квартиры, льготы, развлечения: что могут получить омичи в дни выборов президента

Выборы состоятся с 15 по 17 марта.
Источник: Om1.ru

С 15 по 17 марта состоятся выборы президента России. В Омской области организуют 1721 избирательный участок. Помимо главного события в эти дни пройдут и другие интересные мероприятия.

Концерт

Популярный певец Стас Михайлов даст в Омске бесплатный трёхдневный концерт и примет участие в голосовании на выборах президента РФ. По данным источника портала Om1.ru, визит артиста ожидают в медицинском колледже, где будет расположен один из избирательных участков.

Торговые точки

В эти дни на избирательных участках планируется организовать торговые точки. Жители смогут приобрести продукты питания, товары сельхозпроизводителей и изделия местных ремесленников. Всего торговых точек будет 249.

Талоны на проезд

На избирательных участках омичам будут выдавать талоны на бесплатные поездки в общественном транспорте. Всего к выборам напечатали порядка 4,1 млн таких талонов. Ими можно будет воспользоваться с 16 по 18 марта включительно.

Жители от 18 до 24 лет получат 8 талонов, а омичи старше 24 лет — 6. Также разовыми талонами на бесплатный проезд смогут воспользоваться дети. На каких маршрутах можно будет проехать бесплатно.

Квариры, машины, миллионы

С 15 по 17 марта у омичей будет возможность поучаствовать в социальной акции «Выбирай Россию». Участники могут получить в подарок квартиру, машину, миллион рублей или другие призы.

Купоны для участия в розыгрыше будут выдаваться на избирательных участках на всей территории региона, но розыгрыш квартир, машин и миллионов будет доступен только для жителей областного центра. В районах области можно будет выиграть только лоты номиналом 100 тысяч рублей.

Голосование за объекты длагоустройства

С 15 марта омичи смогут проголосовать за локации для благоустройства в 2025 году. До 17 марта включительно это можно будт сделать очно на избирательных участках. Волонтёры расскажут об объектах и помогут проголосовать за выбранный вариант.

В список вошли 13 объектов:

  • сквер в границах ул. Крупской и дублёра ул. 70 лет Октября в 10-м микрорайоне в КАО;
  • территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» на ул. Перелёта в КАО;
  • сквер имени А. К. Серова в ЛАО;
  • сквер имени Л. Гуртьева в ЛАО;
  • аллея Победы по пр. Космическому в ОАО;
  • аллея по ул. Б. Хмельницкого в границах ул. Кирова — 4-й Транспортной — 3-й Военной в ОАО;
  • аллея в границах ул. Энергетиков — Химиков в САО;
  • сквер «Берёзовая роща» в САО;
  • сквер имени Д. М. Карбышева на пересечении ул. Жукова и Думской в ЦАО;
  • набережная р. Оми у здания Омского городского Совета и Либеров-центра в ЦАО;
  • территория пляжа «Центральный-1» на пересечении улицы И. Алексеева и набережной Тухачевского в ЦАО;
  • территория в границах ул. Ленина — Герцена — Интернациональная и Красный Путь в ЦАО;
  • сквер имени Борцов Революции в ЦАО.

Колесо обозрения

В дни выборов для молодёжи нашего региона парк «Вокруг света» приготовил подарки. Как рассказал коммерческий директор ООО «ОмскСайдингИнвест» Владимир Боровский, омичи от 18 до 24 лет, которые впервые будут участвовать в выборах, получат билет на колесо обозрения.

Для подарков подготовят около 50 тысяч билетов.