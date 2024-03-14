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Новосибирскому депутату Антону Картавину* не удалось оспорить статус иноагента

Суд Ленинского района сегодня, 14 марта, отказался снять с новосибирского депутата Антона Картавина* статус иностранного агента, присвоенного ему Министерством юстиции Российской Федерации.
Источник: Соцсети

Напомним, что 2 февраля 2024 года Министерство юстиции РФ опубликовало очередной список лиц, признанных иностранными агентами. В него вошли 6 физических лиц. Среди них был и Антон Картавин*.

Минюст указал, что «Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».

Антон Картавин* четыре года назад был избран депутатом Совета депутатов Новосибирска по округу № 25. Он позиционирует себя как независимый депутат, и не входит ни в какие депутатские объединения. Сам парламентарий в своем ТГ-канале, комментируя ситуацию с признанием его иноагентом, написал, что будет оспаривать этот статус в суде.

13 февраля от Картавина в Ленинский районный суд Новосибирска поступил административный иск к Министерству юстиции России, где он оспаривал присвоение статуса иноагента.

— 14 марта 2024 года Картавину А. В.* отказано в удовлетворении требований по административному иску об оспаривании распоряжения Министерства юстиции РФ о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов, — сообщили в суде.

Решение в силу не вступило, у сторон есть 30 дней на его обжалование.

*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А. В. признан иностранным агентом.

Ранее «Прецедент» писал, что в мэрии прокомментировали многомиллионные иски к МП «МЕТРО МиР». Также мы писали, что н новосибирского экс-депутата Поповцева фабрика «Бердчанка» взыскивает еще почти 750 тысяч рублей, и что в Новосибирской области сократили бюджетные вложения в капремонт.

Евгений БУЛГАКОВ.