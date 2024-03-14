Новосибирскому депутату Антону Картавину* не удалось оспорить статус иноагента

Напомним, что 2 февраля 2024 года Министерство юстиции РФ опубликовало очередной список лиц, признанных иностранными агентами. В него вошли 6 физических лиц. Среди них был и Антон Картавин*.
Минюст указал, что «Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».
Антон Картавин* четыре года назад был избран депутатом Совета депутатов Новосибирска по округу № 25. Он позиционирует себя как независимый депутат, и не входит ни в какие депутатские объединения. Сам парламентарий в своем ТГ-канале, комментируя ситуацию с признанием его иноагентом, написал, что будет оспаривать этот статус в суде.
— 14 марта 2024 года Картавину А. В.* отказано в удовлетворении требований по административному иску об оспаривании распоряжения Министерства юстиции РФ о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов, — сообщили в суде.
Решение в силу не вступило, у сторон есть 30 дней на его обжалование.
*Распоряжением Министерства юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А. В. признан иностранным агентом.
Ранее «Прецедент» писал, что в мэрии прокомментировали многомиллионные иски к МП «МЕТРО МиР». Также мы писали, что н новосибирского экс-депутата Поповцева фабрика «Бердчанка» взыскивает еще почти 750 тысяч рублей, и что в Новосибирской области сократили бюджетные вложения в капремонт.
Евгений БУЛГАКОВ.