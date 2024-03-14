Новосибирскому депутату Антону Картавину* не удалось оспорить статус иноагента

Антон Картавин* четыре года назад был избран депутатом Совета депутатов Новосибирска по округу № 25. Он позиционирует себя как независимый депутат, и не входит ни в какие депутатские объединения. Сам парламентарий в своем ТГ-канале, комментируя ситуацию с признанием его иноагентом, написал, что будет оспаривать этот статус в суде.