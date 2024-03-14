Сбор теробороны пройдет в Гродненской области

Продлится он с 14 марта по 5 апреля, руководить сбором будет председатель Вороновского районного исполнительного комитета.
В ведомстве подчеркнули, что его цель — повысить навыки должностных лиц РИК в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных — в выполнении поставленных задач.
В ходе сбора командный состав будет восстанавливать соответствующие навыки.
Также планируется сформировать отряд народного ополчения и обучить местных чиновников работе в данной сфере.
В Минобороны подчеркнули, что сбор является плановым в рамках мероприятий в 2023/2024 учебном году.
Ранее стало известно, что территориальная оборона в Гомельской области для проверки будет развернута на территории двух районов — Рогачевского и Кормянского.
Ополчение и тероборона
Задачу создать в Беларуси вооруженные отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, ранее поставил президент страны Александр Лукашенко. Летом 2023 года он подписал закон «О народном ополчении».
В соответствии с ним граждане республики смогут добровольно принимать участие в вооруженной защите государства. Ополчение дает возможность непризванным гражданам защищать с оружием в руках страну и помогать в этом правоохранительным органам.
Что касается территориальной обороны, то в Беларуси создано семь зон, в которых могут формироваться подразделения этого рода войск (в шести областях и Минске).