Лукашенко: нельзя без боли смотреть на религиозное противостояние на Украине

Лукашенко констатировал, что многие кровопролитные конфликты имели свое начало в сфере религиозных противоречий. По его мнению, «эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей». Поэтому в стране нужно сохранить равенство и диалог между всеми конфессиями.