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Лукашенко: нельзя без боли смотреть на религиозное противостояние на Украине

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Идеологи цветных революций используют религиозные разногласия в своей деятельности, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с Синодом Белорусской православной церкви.
Источник: Sputnik.by

По словам президента, в настоящее время православная церковь во всем мире переживает непростой период, и это признают все стороны.

«Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине: захват храмов, уголовное преследование священников, борьба за главную святыню нашего православия — Киево-Печерскую лавру».

цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер обратил внимание, что сейчас разворачивается трагедия на Святой земле, которая имеет особое значение для мировых религий. В этот конфликт пытаются втянуть и другие страны.

Исторически сложилось так, что традиционные для Беларуси конфессии управляются центрами, расположенными за границами республики.

«Как мы видим, сегодня ряд из них оказались в эпицентре вооруженных конфликтов», — особо отметил глава государства.

Лукашенко констатировал, что многие кровопролитные конфликты имели свое начало в сфере религиозных противоречий. По его мнению, «эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей». Поэтому в стране нужно сохранить равенство и диалог между всеми конфессиями.

Лукашенко Александр
религии