Лукашенко: нельзя без боли смотреть на религиозное противостояние на Украине

По словам президента, в настоящее время православная церковь во всем мире переживает непростой период, и это признают все стороны.
«Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине: захват храмов, уголовное преследование священников, борьба за главную святыню нашего православия — Киево-Печерскую лавру».
Белорусский лидер обратил внимание, что сейчас разворачивается трагедия на Святой земле, которая имеет особое значение для мировых религий. В этот конфликт пытаются втянуть и другие страны.
Исторически сложилось так, что традиционные для Беларуси конфессии управляются центрами, расположенными за границами республики.
«Как мы видим, сегодня ряд из них оказались в эпицентре вооруженных конфликтов», — особо отметил глава государства.
Лукашенко констатировал, что многие кровопролитные конфликты имели свое начало в сфере религиозных противоречий. По его мнению, «эту карту и сегодня разыгрывают идеологи цветных революций и мятежей». Поэтому в стране нужно сохранить равенство и диалог между всеми конфессиями.