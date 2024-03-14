Лукашенко: нам навязывают идеи вседозволенности, бездетности и ЛГБТ

По словам президента, этого удалось добиться, невзирая на сложности во внешней политике и беспрецедентное давление в области идей и ценностей.
При этом белорусский лидер отметил, что, с одной стороны, это можно объяснить высокими темпами технологического развития, о чем говорят внедрение искусственного интеллекта и новейших средств для коммуникаций.
«С другой — нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие».
Глава государства считает, что общество не поспевает с выработкой норм поведения, гражданам сложно определиться с моральным выбором. Люди не могут найти ответы на вопросы и все реже обращаются за ответами в церковь.
«Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный, и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому».
По мнению Лукашенко, в обществе выработался запрос на слово пастыря, а белорусы прислушиваются к авторитетным православным иерархам.