Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Лукашенко: нам навязывают идеи вседозволенности, бездетности и ЛГБТ

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Этноконфессиональные отношения в Беларуси характеризуются устойчивостью и стабильностью, сказал глава государства Александр Лукашенко на встрече с Синодом Белорусской православной церкви.
Источник: AP 2023

По словам президента, этого удалось добиться, невзирая на сложности во внешней политике и беспрецедентное давление в области идей и ценностей.

При этом белорусский лидер отметил, что, с одной стороны, это можно объяснить высокими темпами технологического развития, о чем говорят внедрение искусственного интеллекта и новейших средств для коммуникаций.

«С другой — нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие».

цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства считает, что общество не поспевает с выработкой норм поведения, гражданам сложно определиться с моральным выбором. Люди не могут найти ответы на вопросы и все реже обращаются за ответами в церковь.

«Церковь ждет, что люди сами придут к Богу. Но, мне кажется, это процесс встречный, и церковь должна сделать шаг навстречу простому человеку. Надо учиться нести слово Божье так, чтобы оно было понятно каждому».

уверен он.

По мнению Лукашенко, в обществе выработался запрос на слово пастыря, а белорусы прислушиваются к авторитетным православным иерархам.

Лукашенко Александр