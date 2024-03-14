Вячеслав Шамарин назначен замминистра труда и занятости Воронежской области

Об этом сообщил зампред Госдумы РФ Алексей Гордеев в своем Telegram-канале. Информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили в правительстве региона.



АНО «Образ будущего» была создана в апреле 2021 года по инициативе господина Гордеева. Организация специализируется на поддержке и продвижении общественных, государственных и муниципальных инициатив в регионе. Господин Шамарин занимал пост директора АНО с июля 2021 года. По словам Алексея Гордеева, на этой должности в качестве исполняющего обязанности его сменил Андрей Голуб, ранее замдиректора организации.



Вячеславу Шамарину 38 лет. В 2008 году он окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (сейчас — ВГТУ) по специальности «Прикладная информатика», в 2012-м — по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». В 2006 году работал спасателем в США. В 2008-м стал специалистом отдела кредитования малого и среднего бизнеса в воронежском филиале ВТБ 24 (присоединен к ВТБ в 2018 году). Затем работал инженером и ведущим инженером в Научном центре по фундаментальным исследованиям в области естественных и строительных наук ВГАСУ (ныне — ВГТУ). По данным Rusprofile.ru, с января 2014 года является сопредседателем воронежского отделения Общероссийского народного фронта, с мая 2017-го — председателем региональной молодежной общественной организации «Воронежские студенческие отряды».



Алина Морозова.