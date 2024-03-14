Идея введения в России въездного сбора для иностранцев провалилась в Госдуме

Неделю назад в Госдуму внесли законопроект, который предлагал установить въездной сбор для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые въезжают на территорию России без получения визы. Речь идет, например, также и о гражданах Узбекистана и Таджикистана, которые составляют основной поток трудовых мигрантов в РФ.