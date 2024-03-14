Идея введения в России въездного сбора для иностранцев провалилась в Госдуме

Неделю назад в Госдуму внесли законопроект, который предлагал установить въездной сбор для иностранных граждан или лиц без гражданства, которые въезжают на территорию России без получения визы. Речь идет, например, также и о гражданах Узбекистана и Таджикистана, которые составляют основной поток трудовых мигрантов в РФ.
Этим проектом закона также предполагалось внести некоторые изменения в административный кодекс РФ.
По версии разработчиков, прежде чем въехать в РФ, иностранцы из безвизовых стран должны были внести определенную плату. Выдворение нарушителей за пределы страны происходит за счет федерального бюджета, поэтому авторы законодательной инициативы предлагали компенсировать эти затраты за счет въездного сбора.
По данным российских изданий, Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству принял решение вернуть законопроект авторам на доработку. В частности, это аргументировалось несоответствием законопроекта требованиям российской Конституции.