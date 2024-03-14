У молдавского вуза заберут здание: Ранее Драгалин положила глаз на Академию наук теперь ей пришлись по душе корпуса Педагогического университета — куда переведут студентов

Руководство Педагогического университета Молдовы обвиняет Антикоррупционную прокуратуру в попытке рейдерского захвата недвижимости, принадлежащей учебному заведению.
"Мы попали в сложную ситуацию, в которой Антикоррупционная прокуратура настойчиво пытается обосноваться в помещениях университета, проверяя учебные корпуса по улице Яблочкина, 5 и Дойна, 104.
Считаем данное действие недопустимым", отмечается в обращении руководства университета к представителям власти, пишет @enewsmd.
Ранее Вероничка Драгалин уже намекала на то, что ей тесно в нынешнем здании АП и намекала, что с удовольствием бы заняла здание Академии наук. Видимо, и здания педуниверситета ей тоже пришлись по душе.
Последовал и ответ из Антикоррупционной прокуратуры:
"Парламент проголосовал в 2016 году и в августе 2023 года за законы, которые предусматривают, что правительство обеспечит Антикоррупционную прокуратуру новым зданием. Борьба с коррупцией и укрепление системы правосудия является национальным приоритетом и обязательным условием на пути в Евросоюз. Предоставление здания подразумевает передачу государственного здания из-под управления одного учреждения другому.
Здание по ул. Геннадия Яблочкина, 5 было признано идеальным для Антикоррупционной прокуратуры, учитывая площадь, расположение, внутренний двор, подъезд для спецтранспорта, переговорные комнаты, офисы и другие характеристики с точки зрения инфраструктуры и функциональности Антикоррупционной прокуратуры.
При этом хотим отметить, что коллектив вуза может быть переведен из здания по ул. Геннадия Яблочкина, 5, напротив, в здание по ул. Геннадия Яблочкина, 2/1, оборудованное всем необходимым для учебы, ранее являвшаяся зданием, в котором располагался юридический факультет, а на данный момент являющееся неиспользуемым помещением в государственном управлении".