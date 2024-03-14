У молдавского вуза заберут здание: Ранее Драгалин положила глаз на Академию наук теперь ей пришлись по душе корпуса Педагогического университета — куда переведут студентов

При этом хотим отметить, что коллектив вуза может быть переведен из здания по ул. Геннадия Яблочкина, 5, напротив, в здание по ул. Геннадия Яблочкина, 2/1, оборудованное всем необходимым для учебы, ранее являвшаяся зданием, в котором располагался юридический факультет, а на данный момент являющееся неиспользуемым помещением в государственном управлении".