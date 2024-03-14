Эльдар Казганбаев заявил об уходе с поста вице-министра финансов

«Информирую о том, что завершаю свою работу в качестве вице-министра финансов. Хочу поблагодарить всех коллег и партнеров за то, что многому научили, многое выдержали и многое сделали», — написал он.
Он отметил, что за время службы на посту вице-министра была проделана большая работа.
«Государственная служба — очень хорошая и нужная школа. Благодарен судьбе, что мне посчастливилось пройти по этому пути!» — добавил он.
Напомним, что в июне 2022 года Казганбаев был назначен вице-министром финансов РК.
Эльдар Казганбаев, по данным Минфина, родился в 1979 году в Алматы.
Он окончил Алматинский государственный университет им. Абая, а также Финансовую академию.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.
В 2001—2006 годах работал в банковском секторе.
В 2006—2007 годах — главный менеджер управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана».
В 2008—2010 годах — управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».
В 2011—2018 годах — заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.
С октября 2018 года по июнь 2022 года являлся председателем правления АО «Центр электронных финансов».