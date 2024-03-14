Путин примет участие в мероприятиях, связанных с ВСМ «Москва — Петербург»

«Президент примет участие в двух мероприятиях — это начало конкретной работы по проекту ВСМ “Москва — Санкт-Петербург”. Вы помните, совсем недавно в Челябинске было совещание на эту тему в том числе. И на совещании говорилось, что нужно как можно раньше дать начало реальной реализации этого проекта. Вот сегодня это и произойдет. И также будет церемония заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС. И то, и другое мероприятие пройдет в режиме видеоконференции», — рассказал Песков о планах президента.