В челябинском избиркоме рассказали, можно ли снимать видео на избирательных участках

По словам Голицына, никто не может запретить съемку своего бюллетеня избирателю, однако последующее выкладывание видео, например, в социальных сетях может в некоторых случаях воспринято, как нарушение законодательства.
«Публичное информирование о результатах голосования может быть воспринято, как нарушение закона о выборах, — сообщил Евгений Голицын. — Съемка на избирательных участках разрешена в соответствии с принятой схемой размещения и только теми наблюдателями и средствами массовой информации, которые аккредитованы».
Как заявил Голицын в Челябинской области на освещение выборов президента РФ аккредитовано 274 журналиста.
«Это достаточно большая армия, которая способна профессионально выполнить работу по освещению хода голосования», — сказал председатель областного избиркома.