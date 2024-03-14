В челябинском избиркоме рассказали, можно ли снимать видео на избирательных участках

«Публичное информирование о результатах голосования может быть воспринято, как нарушение закона о выборах, — сообщил Евгений Голицын. — Съемка на избирательных участках разрешена в соответствии с принятой схемой размещения и только теми наблюдателями и средствами массовой информации, которые аккредитованы».