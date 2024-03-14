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Активы Danone, планы США в Арктике и надлежащее отношение к Путину. Темы брифинга Пескова

Отмена передачи активов французской Danone в управление Росимуществу, американская экспансия в Арктике и надлежащее отношение к президенту РФ Владимиру Путину стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Ново-Огареве. По видеосвязи он даст старт строительству высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, а также примет участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС.

В первой половине дня президент примет с докладом главу Якутии Айсена Николаева. «Путин собирается туда достаточно скоро».

В середине дня глава государства проведет совещание с членами правительства по реализации президентского послания Федеральному собранию.

Кремль сообщит, когда Путин проголосует на выборах. «Как и все граждане он может проголосовать в любой из трех дней — в пятницу, субботу и воскресенье».

Отмена решения о передаче активов Danone во временное управление Росимуществу объясняется целесообразностью.

Усматривать тенденцию в этом не нужно: «Каждое решение — отдельная ситуация».

О реакции США на слова Путина

В комментариях Белого дома относительно заявлений российского лидера было «совершенно преднамеренное выдергивание из контекста» и «нежелание слышать президента Путина». «В этом, опять же, ничего нового нет».

«Никаких угроз применения ядерного оружия не было». «Президент говорил о тех причинах, которые могут сделать неизбежным применение ядерного оружия».

Подготовка Вашингтоном военных к действиям в холодном климате не является «новым вызовом»: «Арктика постоянно была и остается территорией напряженной конкуренции».

Будучи крупнейшей арктической страной, Россия рассматривает регион как стратегически важный, в первую очередь «с точки зрения его экономической эксплуатации».

Об отношениях РФ и Австрии

В отношениях Москвы и Вены «особо нечего усложнять» после высылки из Австрии двух российских дипломатов.

О призывах не признавать итоги выборов

«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы», такие как колонка Юлии Навальной в The Washington Post с призывами не признавать итоги выборов в РФ. «Мы не читаем такие материалы».

О происшествии в Вильнюсе

Что касается заявлений президента Литвы Гитанаса Науседы, что в республике никто не боится Путина, «Путина не надо бояться, Путина надо уважать и слушать».

В Кремле не комментируют нападение на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), поскольку «речь идет о происшествии, которое произошло в Литве». «Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве».

Песков Дмитрий