Активы Danone, планы США в Арктике и надлежащее отношение к Путину. Темы брифинга Пескова

В Кремле не комментируют нападение на экс-главу Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом), поскольку «речь идет о происшествии, которое произошло в Литве». «Мы не можем никак комментировать то, что происходит с людьми в Литве».