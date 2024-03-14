Петербург подготовился к выборам президента: где, когда и на каких участках ждут избирателей

Избирательные участки откроются и на 99 научно-исследовательских и гражданских торговых судах. Там должны проголосовать порядка 2 тысяч человек. Семь избирательных участков открыты на полярных станциях и трех полярных судах. Всего там могут сделать выбор 167 человек. Голосование там будет проходить в один день — 17 марта. Один участок будет организован в Центре учета и соцобслуживания граждан РФ без определенного места жительства.