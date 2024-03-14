Петербург подготовился к выборам президента: где, когда и на каких участках ждут избирателей

«Всего в Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 млн человек. Более чем 85 тысяч молодых людей придут голосовать в первый раз. Для них приготовлены сувениры».
Избирательные участки откроются и на 99 научно-исследовательских и гражданских торговых судах. Там должны проголосовать порядка 2 тысяч человек. Семь избирательных участков открыты на полярных станциях и трех полярных судах. Всего там могут сделать выбор 167 человек. Голосование там будет проходить в один день — 17 марта. Один участок будет организован в Центре учета и соцобслуживания граждан РФ без определенного места жительства.
Жители Петербурга и других регионов смогут проголосовать на Московском и Ладожском вокзалах, а также в аэропорту Пулково. Там будут открыты временные участки для тех, кто находится в пути.
Те, кто не в состоянии посетить участки, смогут проголосовать на дому. Для этого до 14:00 17 марта надо будет подать заявление в письменном виде или устно сообщить свою просьбу по телефону избирательной комиссии или передать ее сотрудникам избиркомов через родственников и соцработников.
Системами видеонаблюдения оборудован 1831 избирательный участок и все 64 территориальных избирательных комиссии. Исключения составили 116 участков, где голосуют военные и где есть статус медучреждения закрытого типа. Видеокамеры будут направлены на место выдачи бюллетеней, ящики для голосования, комплексы обработки избирательных бюллетеней, сейфы и другие места хранения документации. При этом камеры не будут видеть персональных данных избирателей и кабины тайного голосования.
Кроме того, в Петербурге впервые реализуется проект по дополнительной защите участков от видеофейков. На участках будут располагаться машиночитаемые коды, чтобы можно было с точностью определить, где и когда получен видеоматериал.
Ранее «ФедералПресс» писал, как распространяются фейки и готовиться ли к буму вбросов перед выборами.