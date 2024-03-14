Ключ расшифровки результатов ДЭГ на выборах в Москве разделили на пять частей

Центральная избирательная комиссия России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Впервые с 2008 года в бюллетень войдет всего четыре кандидата. Выборы пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.