Ключ расшифровки результатов ДЭГ на выборах в Москве разделили на пять частей

Части ключа будут записаны на пяти носителях информации. Их передадут в аппарат Мосгоризбиркома, где их поместят в сейф-пакеты и отдадут под роспись.
— До момента соединения ключа и расшифровки вечером в воскресенье (части ключа — прим. «ВМ») будут находиться в физически разделенном состоянии, — сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».
12 марта Мосгоризбирком назначил хранителей ключа расшифровки результатов дистанционного электронного голосования на выборах президента России в Москве. Ими стали председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, член Общественной палаты столицы Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Людмила Маркина, заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Центральная избирательная комиссия России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Впервые с 2008 года в бюллетень войдет всего четыре кандидата. Выборы пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.