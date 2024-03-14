В Калининграде отреагировали на заявление Латвии о железном занавесе

«Подобного рода заявления руководства соседних стран нарушают не только все международные договоренности, но и законы здравого смысла. Давайте посмотрим на карту Европы. Прибалтика представляет собой логистический и экономический аппендикс, без взаимодействия с РФ обреченный на коллапс экономики и упадок (благосостояния — ред.) населения», — сказал Лысков и добавил, что, к примеру, гарантии железнодорожного транзита через Калининград заложен в базис вхождения Литвы в ЕС.