Спасатели Новосибирска перешли на усиленный режим работы из-за выборов

В рамках подготовки к выборам, спасатели посетили 1473 избирательных участка для проверки соответствия помещений требованиям пожарной безопасности. Кроме того, проведен инструктаж членов избирательных комиссий по эвакуации избирателей и ящиков для голосования в случае возникновения пожара.