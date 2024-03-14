Жители Казани в дни выборов президента России смогут бесплатно посетить театр

Кроме того, в Казанском ТЮЗе можно будет бесплатно посетить аудиоспектакли «До и после Бури». Они состоятся 15,16 и 17 марта в 15:00, 15:40 и 16:20. Для любителей кино действуют бесплатные сеансы в кинотеатре «Мир».