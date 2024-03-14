Жители Казани в дни выборов президента России смогут бесплатно посетить театр

Жители Казани в дни проведения выборов президента России смогут бесплатно посетить ряд учреждений культуры. Также есть возможность получить скидку на приобретение билета, сообщает пресс-служба мэрии города.
Для горожан и гостей столицы Татарстана, кто принял участие в голосовании и получил браслет «Всей семьей на выборы», в театрах организуют экскурсии и аудиоспектакли, а в культурных центрах — выставки.
Например, в театре имени Тинчурина пройдут бесплатные экскурсии «Театр ул — тормыш!». Посетить их можно будет 16 и 17 марта в 14:00. А в детском центре «Экият» в эти же дни в 17:00 организуют концерты «Мы вместе».
Кроме того, в Казанском ТЮЗе можно будет бесплатно посетить аудиоспектакли «До и после Бури». Они состоятся 15,16 и 17 марта в 15:00, 15:40 и 16:20. Для любителей кино действуют бесплатные сеансы в кинотеатре «Мир».
Также в дни выборов в культурном центре имени Емельянова с 8:00 до 20:00 пройдет фотовыставка Геннадия Макарова «Гасырларда безнен җозебез» и экспозиция картин Андрея Кузьмина «Баграж суларына басма салдым». Еще для казанцев фольклорный ансамбль кряшен «Бермянчек» проведет мастер классы по вокалу, танцам и игре на музыкальных инструментах.
Напомним, в Казани на выборах президента России будут работать ярмарки.