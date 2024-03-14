Челябинский депутат Госдумы Гартунг требует запретить микрофинансовые организации

К Валерию Гартунгу обратилась Елена Ш. В 2023 году на ее банковские карты был наложен арест. Начав выяснять причину произошедшего, женщина узнала, что кто-то взял на ее имя онлайн-кредит. Тогда приставы только арестовали карты, но деньги снять не успели. Челябинка вовремя обратилась в службу судебных исполнителей, написала жалобу, и приказ о взыскании средств был отменен.
Однако через несколько месяцев микрофинансовая организация перепродала долг Светланы коллекторам. Они обратились в суд, и на банковские карты женщины вновь наложили арест. На этот раз с них списали деньги — 28 тыс. рублей, описал ситуацию депутат.
«Мои помощники помогли ей отменить второй судебный приказ и написали заявление на поворот судебного решения. После того как суд вынесет определение о возврате списанных средств, деньги женщине, скорее всего, будут возвращены», — проинформировал Валерий Гартунг.
Он подчеркнул, что подобных историй с каждым годом становится все больше. Из-за этого необходимо запретить работать МФО, уверен парламентарий.
«Я считаю, что микрофинансовые организации нужно закрывать. Что это за кредитная организация, если мошенники без проблем оформляют в ней кредит на других людей? Во многих странах деятельность МФО запрещена. Мы с коллегами по фракции неоднократно вносили законопроекты об их запрете и в России. Ведь функции МФО вполне могут исполнять банки, при этом обеспечивая более высокий уровень безопасности», — заявил Гартунг.
В России в 2023 году закредитованность населения в микрофинансовых организациях существенно увеличилась. По данным за период с января по сентябрь, рост составил 12%. На Урале почти три четверти микрозаймов были взяты через интернет.