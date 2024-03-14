Челябинский депутат Госдумы Гартунг требует запретить микрофинансовые организации

«Я считаю, что микрофинансовые организации нужно закрывать. Что это за кредитная организация, если мошенники без проблем оформляют в ней кредит на других людей? Во многих странах деятельность МФО запрещена. Мы с коллегами по фракции неоднократно вносили законопроекты об их запрете и в России. Ведь функции МФО вполне могут исполнять банки, при этом обеспечивая более высокий уровень безопасности», — заявил Гартунг.