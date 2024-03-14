В Перми будут работать 407 избирательных участков

Подумали и об избирателях с особенностями здоровья, в частности, о тех, у кого проблемы со зрением. Так, в каждой участковой комиссии можно будет попросить лупу с подсветкой. А в некоторых избирательных пунктах предусмотрят специальные кабины для голосования. В них разложат трафареты для заполнения бюллетеней и информацию, набранную шрифтом Брайля.