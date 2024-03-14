В Перми будут работать 407 избирательных участков

В пятницу, 15 марта, в стране начинаются выборы Президента РФ, которые пройдут до 17 марта включительно. В Перми откроются 407 избирательных участков. Как рассказали в городской администрации, все они оснащены необходимым оборудованием, безопасны и готовы к приему избирателей.
Как и по всей стране, в Перми будет применяться система видеонаблюдения за выборами. Следить за видеотрансляцией можно будет в Центре общественного наблюдения, его откроют который в молодежном центре «Кристалл» на Комсомольском проспекте, 53. Здесь ждут журналистов, наблюдателей, экспертов и представителей кандидатов.
Подумали и об избирателях с особенностями здоровья, в частности, о тех, у кого проблемы со зрением. Так, в каждой участковой комиссии можно будет попросить лупу с подсветкой. А в некоторых избирательных пунктах предусмотрят специальные кабины для голосования. В них разложат трафареты для заполнения бюллетеней и информацию, набранную шрифтом Брайля.
Чтобы получить ответы на вопросы, которые возникнут, можно будет позвонить по телефону «горячей линии» Избирательной комиссии Пермского края: 8−902−795−23−03.