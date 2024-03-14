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В Казахстане запретят продажу энергетиков детям и молодежи

АЛМАТЫ, 14 мар — Sputnik. В Казахстане перестанут продавать энергетики лицам моложе 21 года, сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Источник: Reuters

«Энергетические напитки очень вредны, особенно для подрастающего поколения. В этой связи будет ограничения продаж для лиц младше 21 года».

сказал Султангазиев на брифинге в сенате.

Помимо ограничения продаж лицам до 21 года, будут запрещены продажа энергетических напитков в вендинговых аппаратах и их реклама.

Также будет рассмотрен вопрос о поднятии налогов для производителей, сообщил Султангазиев.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи. Таким образом, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.

Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:

  • неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
  • оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
  • заболевания дерматовенерологического профиля;
  • приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
  • приемы онколога и онкогематолога;
  • приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
  • повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
  • приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
  • при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.