В Казахстане запретят продажу энергетиков детям и молодежи

«Энергетические напитки очень вредны, особенно для подрастающего поколения. В этой связи будет ограничения продаж для лиц младше 21 года».
Помимо ограничения продаж лицам до 21 года, будут запрещены продажа энергетических напитков в вендинговых аппаратах и их реклама.
Также будет рассмотрен вопрос о поднятии налогов для производителей, сообщил Султангазиев.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения внесло изменения в приказы и стандарты для улучшения оказания поликлинической помощи. Таким образом, с апреля текущего года будут усовершенствованы подходы прямого обращения к профильным специалистам.
Пациент сможет обратиться к профильным специалистам без направления врача общей практики в следующих случаях:
- неотложные состояния и травмы, в том числе офтальмологические, оториноларингологические и другие травмы;
- оказание экстренной и плановой стоматологической помощи;
- заболевания дерматовенерологического профиля;
- приемы к акушер-гинекологу и психологу по месту прикрепления;
- приемы онколога и онкогематолога;
- приемы кардиолога, эндокринолога, офтальмолога, невропатолога, хирурга пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- повторные приемы к профильному специалисту по его назначению;
- приемы специалистов в молодежных центрах здоровья;
- при оказании услуг передвижных медицинских комплексов и других мобильных служб.