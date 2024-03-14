Генпрокурор доложил Токаеву о резонансных уголовных делах

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по дальнейшему укреплению законности в стране, защите граждан, в том числе предпринимателей, от посягательств преступных элементов. Глава государства подчеркнул важность эффективного использования «прокурорского фильтра» по решениям уполномоченных органов в отношении инвестиционных проектов. При этом он акцентировал внимание на необходимости усиления контроля и ответственности указанных органов за достоверность их данных о привлекаемых инвестициях.