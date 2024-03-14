Жозеп Боррель сравнил конфликт на Украине с «Звездными войнами»

Он добавил, что Европа «окружена кругом из огня». По его словам, ЕС не находится в состоянии войны, но находится в опасности. Жозеп Боррель уточнил, что после кризиса 2008 года Евросоюз начал процесс разоружения, и у него нет большого количества техники.