Жозеп Боррель сравнил конфликт на Украине с «Звездными войнами»

«Искусственный интеллект, беспилотники, телекоммуникационные системы. Это смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… и немного “Звездных войн”, то есть присутствует большое количество электроники и теперь искусственного интеллекта», — сказал господин Боррель в эфире испанского радио RNE.
Он добавил, что Европа «окружена кругом из огня». По его словам, ЕС не находится в состоянии войны, но находится в опасности. Жозеп Боррель уточнил, что после кризиса 2008 года Евросоюз начал процесс разоружения, и у него нет большого количества техники.
11 марта глава европейской дипломатии сообщил, что запасы вооружений ЕС истощены из-за конфликта на территории Украины. Тогда же он призвал власти Европы увеличить инвестиции для развития оборонно-промышленной отрасли и усиления обороноспособности.