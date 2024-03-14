И за президента, и за парк. Жители Кубани с 15 по 17 марта примут участие в двух голосованиях

Избирательная кампания в Краснодарском крае выходит на финишную прямую. Три дня жители региона будут принимать участие в голосовании по выборам президента России. Участки, где можно получить бюллетень и поставить галочку за своего кандидата, заработают во всех крупных городах края и отдаленных станицах.
С 15 по 17 марта избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Также проголосовать можно и на дому. Это люди с инвалидностью и пожилые граждане, которые не могут передвигаться самостоятельно. Для этого им нужно подать заявление в УИК до 17 марта.
ГОЛОС ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО.
В эти же дни на Кубани будут выбирать территории для благоустройства, которые обновят в 2025 году в регионе. Всего будет открыто 120 пунктов для голосования. Каждый житель населенного пункта с 14 лет сможет отдать свой голос за парк или сквер. Территория-победитель получит финансирование, там проведут озеленение, установят арт-объекты и площадки.
Адреса мест для голосования можно найти на сайте национальныепроекты.рф.
В Краснодаре за участие в федеральном проекте поборются 9 территорий. Это сквер Валерия Самойленко на Постовой, сквер Чепеги на ЮМР, территория вблизи дома № 6 по Платановому Бульвару, сквер «Тургеневский», бульвар им. Кирилла Россинского в п. Краснодарском, бульвар «Шаляпинский», парк «Святоникольский» в п. Индустриальном, сквер «Пограничников» на Мачуги и сквер «Казачьей Славы» в Пашковке.
Будут ли учиться школьники во время выборов в Краснодаре
ШКОЛЬНИКИ ОТДОХНУТ.
В Краснодаре школы не будут работать с 15 по 18 марта. В 99 учебных учреждениях откроют 226 участковых избирательных комиссий. Исключение — школы № 97, 74 и 100 (в поселке Плодородном). Занятия в них пройдут в обычном режиме.
— Темы, запланированные на 15 марта, в некоторых школах уже отработаны. В остальных ученики изучат их на электронных образовательных ресурсах. Последние будут использоваться и 16 марта в классах, работающих по шестидневной рабочей неделе, — отметили в городском департаменте образования.
В понедельник, 18 марта, в 31 школу пойдут ученики, в остальных будут изучать материал дистанционно.
Питание в школах, которые не закроют для учеников, будет организовано в обычном режиме.