И за президента, и за парк. Жители Кубани с 15 по 17 марта примут участие в двух голосованиях

С 15 по 17 марта избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Также проголосовать можно и на дому. Это люди с инвалидностью и пожилые граждане, которые не могут передвигаться самостоятельно. Для этого им нужно подать заявление в УИК до 17 марта.