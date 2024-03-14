Депутат Таубер: Парламент Молдовы ждал отчета Речана, а тот решил явиться на заседание с генпрокурором

— В чем меня обвиняют на этот раз? Это курам на смех! Было заседание суда, на которое я, вместе со сторонниками, вошла с мегафоном. Люди просили, чтобы я вошла в здание суда, и напомнила судьям, что люди ждут честного и справедливого суда. Вот, в этом меня и обвиняют — во вмешательстве в юстицию. И с меня снимают иммунитет за флэшмоб! — возмутилась Таубер.