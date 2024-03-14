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Депутат Таубер: Парламент Молдовы ждал отчета Речана, а тот решил явиться на заседание с генпрокурором

По словам народной избранницы Марины Таубер, она готова к тому, что с нее могут снять депутатскую неприкосновенность.
Источник: Комсомольская правда

Марина Таубер в начале брифинга отметила, что СМИ больше заинтересованы в ее общении с прессой, чем в отчете премьера Дорина Речана.

— Я понимаю, что этот цирк и был запланирован для того, чтобы отвлечь внимание от «никакого» отчета правительства. Мы дошли до того, что и Генпрокуратура подчиняется этой власти. Мы ждали отчета Речана еще раньше, но он, видимо, боится нас, поэтому решился прийти лишь сегодня и лишь в сопровождении врио генпрокурора, — пояснила она.

Таубер отметила, что уже и не помнит, в который раз и за что с нее снимают депутатскую неприкосновенность.

— В чем меня обвиняют на этот раз? Это курам на смех! Было заседание суда, на которое я, вместе со сторонниками, вошла с мегафоном. Люди просили, чтобы я вошла в здание суда, и напомнила судьям, что люди ждут честного и справедливого суда. Вот, в этом меня и обвиняют — во вмешательстве в юстицию. И с меня снимают иммунитет за флэшмоб! — возмутилась Таубер.

А Речана, который называет имена судей, угрожает им, никто с него иммунитет не снимает!

— Я не боюсь и никогда не бежала от ответственности! Я приму участие в заседании парламентской комиссии по вопросам права. Может, мне хоть там объяснят, что они хотят.

Единственное, что ясно — то, что ПДС, Речан и Санду боятся меня и команду Илана Шора. И мы этим гордимся, потому что мы все делаем правильно! Мы все — команда Илана Шора — гордимся визитами и встречами башкана Евгении Гуцул, потому что все, что она делает — она делает в интересах гагаузского народа!