Депутат Таубер: Парламент Молдовы ждал отчета Речана, а тот решил явиться на заседание с генпрокурором

Марина Таубер в начале брифинга отметила, что СМИ больше заинтересованы в ее общении с прессой, чем в отчете премьера Дорина Речана.
— Я понимаю, что этот цирк и был запланирован для того, чтобы отвлечь внимание от «никакого» отчета правительства. Мы дошли до того, что и Генпрокуратура подчиняется этой власти. Мы ждали отчета Речана еще раньше, но он, видимо, боится нас, поэтому решился прийти лишь сегодня и лишь в сопровождении врио генпрокурора, — пояснила она.
Таубер отметила, что уже и не помнит, в который раз и за что с нее снимают депутатскую неприкосновенность.
— В чем меня обвиняют на этот раз? Это курам на смех! Было заседание суда, на которое я, вместе со сторонниками, вошла с мегафоном. Люди просили, чтобы я вошла в здание суда, и напомнила судьям, что люди ждут честного и справедливого суда. Вот, в этом меня и обвиняют — во вмешательстве в юстицию. И с меня снимают иммунитет за флэшмоб! — возмутилась Таубер.
А Речана, который называет имена судей, угрожает им, никто с него иммунитет не снимает!
— Я не боюсь и никогда не бежала от ответственности! Я приму участие в заседании парламентской комиссии по вопросам права. Может, мне хоть там объяснят, что они хотят.
Единственное, что ясно — то, что ПДС, Речан и Санду боятся меня и команду Илана Шора. И мы этим гордимся, потому что мы все делаем правильно! Мы все — команда Илана Шора — гордимся визитами и встречами башкана Евгении Гуцул, потому что все, что она делает — она делает в интересах гагаузского народа!